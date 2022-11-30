Стало известно расписание зимних сборов «Спартака»

«Спартак» определился с расписанием на зиму. У команды будет три сбора.

«Спартак» выйдет из отпуска 11 января. 11 и 12 января красно-белые пройдут медосмотр в Москве, после чего отправятся на зимние сборы.

Первый и второй пройдут в Эмиратах, но в разных городах: с 13 по 27 января команда будет работать в Дубае, а с 30 января по 11 февраля — в Абу-Даби.

По ходу второго сбора команда сыграет турнир с участием российских клубов. Третий зимний сбор пройдет в Турции с 14 по 20 февраля», – написал источник.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Турнир возобновится в марте.

«Спартак» уже несколько лет подряд проводит зимние сборы в ОАЭ.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира