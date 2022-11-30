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    Стало известно расписание зимних сборов «Спартака»

    «Спартак» определился с расписанием на зиму. У команды будет три сбора.

    «Спартак» выйдет из отпуска 11 января. 11 и 12 января красно-белые пройдут медосмотр в Москве, после чего отправятся на зимние сборы.

    Первый и второй пройдут в Эмиратах, но в разных городах: с 13 по 27 января команда будет работать в Дубае, а с 30 января по 11 февраля — в Абу-Даби.

    По ходу второго сбора команда сыграет турнир с участием российских клубов. Третий зимний сбор пройдет в Турции с 14 по 20 февраля», – написал источник.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Турнир возобновится в марте.
    • «Спартак» уже несколько лет подряд проводит зимние сборы в ОАЭ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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