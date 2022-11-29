Стало известно будущее Аллегри в «Ювентусе» после смены руководства

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется в команде, несмотря на смену руководства клуба.

«Аллегри остается ориентиром для «Ювентуса»: мы рассчитываем на него и на всю команду, чтобы они продолжали побеждать. В последних матчах они показали, что способны на это.

Они показали, что могут поддерживать высокие цели «Ювентуса» на поле», – заявил председатель совета директоров «Юве» Джон Элканн.

В отставку ушли президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления.

Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.

При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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