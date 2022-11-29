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  • Ловчев призвал РФС перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

Ловчев призвал РФС перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

29 ноября 2022, 07:52
19

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что РФС должен перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Европа сейчас прот­ив нас. Они делают все, как хотят и что захотят. Переписывают правила.

Когда я играл за сборную СССР, наши власти не зах­отели, чтобы мы поехали на матч в Чили, где произошел военный переворот. Тогда советской сборной справедливо засчитали поражение. Теперь не хотят играть с нами – и наказывают снова нас. Нет никакой логики и никто не смо­жет обосновать то, что творят с нами.

Не надо ждать, когда позовет УЕФА. Если предоставится возможность пе­реходить в Азию, надо идти», – заявил Ловчев.

  • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ловчев Евгений
Комментарии (19)
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R_a_i_n
1669699791
А что Азия? Сказано что те-же Японцы с Корейцами не будут с нами играть. Там еще кого-нибудь продавят.
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alp
1669704673
Тоже считаю, что нужно уходить в Азию но с возможностью вернутся. Вся эта бодяга будет длиться еще долго, и лучше играть в Азии чем стагнировать в одно лицо.
Ответить
Lilipyt
1669716488
Единственное почему еще не перешли в Азию это перелеты. Так же уже сложнее будет зазывать иностранцев, потому что уже не будет участия в европейских турнирах (ЛЧ, ЛЕ, ЛК). Дальше им самим будет сложно пиарить азиатскую ЛЧ вместо европейской. Все буду смотреть европейскую. Очень мало кто станет смотреть азиатские турниры. Так же наши псевдо аналитики поверхостно разбираются в европейских командах не зная даже весь состав топовых клубов, что можно говорить об их знании хоть одной азиатской команды. От чего все просмотры упадут и прибыли уже не будет. Чеканная монета решает, а не будут играть - не будут играть.
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NewLife
1669722698
Все, кто сейчас пишут эти шняги о переходе в Азию, исходят из того, что нас там ждут с распростертыми объятиями, это выдача желаемого за действительное.
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Иван Петров 1986
1669740558
А, мне кажется, нас там никто не ждет.
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