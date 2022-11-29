Ловчев призвал РФС перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что РФС должен перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Европа сейчас против нас. Они делают все, как хотят и что захотят. Переписывают правила.
Когда я играл за сборную СССР, наши власти не захотели, чтобы мы поехали на матч в Чили, где произошел военный переворот. Тогда советской сборной справедливо засчитали поражение. Теперь не хотят играть с нами – и наказывают снова нас. Нет никакой логики и никто не сможет обосновать то, что творят с нами.
Не надо ждать, когда позовет УЕФА. Если предоставится возможность переходить в Азию, надо идти», – заявил Ловчев.
- Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: «РБ Спорт»