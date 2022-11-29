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    Роналду поделился впечатлениями от выхода Португалии в плей-офф ЧМ-2022

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал досрочный выход команды в плей-офф чемпионата мира-2022.

    «Мы в 1/8 финала чемпионата мира! Отличная работа, команда! Против превосходного соперника мы заявили о своей силе и качестве.

    Идем дальше! Мы в борьбе, и наша мечта все еще жива! Вперед, Португалия!» – написал Роналду.

    • Во 2-м туре чемпионата мира-2022 португальцы победили Уругвай (2:0).
    • Португалия в 3-й раз стартовала на ЧМ с 2 побед подряд.
    • В 3-м туре группового этапа португальцы встретятся с Южной Кореей.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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