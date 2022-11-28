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    Терюшков отреагировал на скандал между США и Ираном во время ЧМ-2022

    Депутат Госдумы РФ, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о конфликте между футбольными федерациями Ирана и США.

    • В соцсетях американской сборной было опубликовано искаженное изображение иранского флага.
    • Таким образом США решили поддержать протесты в Иране.
    • 29 ноября национальные сборные двух стран разыграют в очном матче путевку в плей-офф ЧМ-2022.

    «Если можно упростить иранский флаг, то значит, это применимо и к другим флагам. Что скажут американцы, если вместо 50 звезд на их национальном флаге при графическом упрощении появятся 50 горошинок.

    США постоянно попадаются на манипуляциях с национальными символами стран. Таким образом, они пытаются унизить всех, кто не согласен с ними.

    Я аплодирую Ирану, который опротестовал действия США, отстаивая священные признаки государственного суверенитета Исламской Республики Иран», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2022 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1391

      elessar arnor 29 минут назад

      пусть научиться выполнять свою работу норм)

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      Рейтинг: +165

      teodogat 1 час назад

      Я думаю, что большая часть американцев, если им скажут что кто то изобразил ваш флаг с горошинами вместо звезд, ответят: да нам по х..

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