Терюшков отреагировал на скандал между США и Ираном во время ЧМ-2022

Депутат Госдумы РФ, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о конфликте между футбольными федерациями Ирана и США.

В соцсетях американской сборной было опубликовано искаженное изображение иранского флага.

Таким образом США решили поддержать протесты в Иране.

29 ноября национальные сборные двух стран разыграют в очном матче путевку в плей-офф ЧМ-2022.

«Если можно упростить иранский флаг, то значит, это применимо и к другим флагам. Что скажут американцы, если вместо 50 звезд на их национальном флаге при графическом упрощении появятся 50 горошинок.

США постоянно попадаются на манипуляциях с национальными символами стран. Таким образом, они пытаются унизить всех, кто не согласен с ними.

Я аплодирую Ирану, который опротестовал действия США, отстаивая священные признаки государственного суверенитета Исламской Республики Иран», – сказал Терюшков.

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