Дюков: «В Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности клубов»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с продажей пива на российских футбольных стадионах.

«В Москве можно продавать пиво на стадионах: вышел нормативный акт, который разрешает это делать.

Но здесь всe зависит от клубов – готовы они или нет. Пока с их стороны мы не видим готовности и попыток осуществить продажу пива.

Мы проводим определeнные матчи в Москве: например, Кубок России. Но я считаю, что правильнее всe это протестировать клубам, поскольку это их стадионы.

РФС неправильно заниматься организацией продажи пива на чужих стадионах», – сказал Дюков.

Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.

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