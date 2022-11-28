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    Дюков: «В Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности клубов»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с продажей пива на российских футбольных стадионах.

    «В Москве можно продавать пиво на стадионах: вышел нормативный акт, который разрешает это делать.

    Но здесь всe зависит от клубов – готовы они или нет. Пока с их стороны мы не видим готовности и попыток осуществить продажу пива.

    Мы проводим определeнные матчи в Москве: например, Кубок России. Но я считаю, что правильнее всe это протестировать клубам, поскольку это их стадионы.

    РФС неправильно заниматься организацией продажи пива на чужих стадионах», – сказал Дюков.

    • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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