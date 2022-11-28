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    Федун прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азию

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    — Пока нет никакого мнения, надо узнать подробности. Но на безрыбье, как известно, рак — тоже рыба. Посмотрим. Хотя там тоже проблемы, поскольку часть сборных, как та же Корея, Япония, никогда с нами играть не будут. Пока абсолютно непонятно.

    — Если даже мы туда перейдем, чего можно ожидать от сборной России, учитывая матчи с Таджикистаном и Узбекистаном?

    — Вы заглядываете на четыре хода вперед. Давайте хотя бы проверим, есть ли у нас этот ход. Насколько я знаю, бан существует не только со стороны Европейского союза, но и со стороны ФИФА. А Азиатская конфедерация является частью ФИФА.

    Поэтому будет этот переход или нет, мне пока совершенно непонятно. Пока полная неопределенность.

    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1005

      Лфшт 44 минуты назад

      Вот почему то похеру. Каждый позорище как в ЛЧ так и в ЛЕ. На чм тоже в гавне вечно

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