Федун прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азию

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Пока нет никакого мнения, надо узнать подробности. Но на безрыбье, как известно, рак — тоже рыба. Посмотрим. Хотя там тоже проблемы, поскольку часть сборных, как та же Корея, Япония, никогда с нами играть не будут. Пока абсолютно непонятно.

— Если даже мы туда перейдем, чего можно ожидать от сборной России, учитывая матчи с Таджикистаном и Узбекистаном?

— Вы заглядываете на четыре хода вперед. Давайте хотя бы проверим, есть ли у нас этот ход. Насколько я знаю, бан существует не только со стороны Европейского союза, но и со стороны ФИФА. А Азиатская конфедерация является частью ФИФА.

Поэтому будет этот переход или нет, мне пока совершенно непонятно. Пока полная неопределенность.

Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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