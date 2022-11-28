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  • Соболев – о голе Ришарлисона ножницами на ЧМ-2022: «Я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке»

Соболев – о голе Ришарлисона ножницами на ЧМ-2022: «Я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке»

28 ноября 2022, 14:45
13

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ЧМ-2022.

— Смотрите чемпионат мира?

— Пару матчей. Дания — Франция, например.

— Бразилия — Сербия?

— Обзор. Гол Ришарлисона. Хороший гол.

— Такие только Джикия забивает в сборной.

— И я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке такой забил — после подачи с фланга.

— Какие впечатления от ЧМ? Чужой праздник?

— Честно, не хочу смотреть. Понятно, это праздник для всего мира. Но обидно, что все сборные играют. Обидно в первую очередь за это.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Бразилия Спартак Соболев Александр Ришарлисон
Комментарии (13)
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выхухоль
1669636110
Соболь совсем одурел, жизнь его накажет, если в себя не придёт.
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3meeeD
1669637250
Какой он мерзкий
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alp
1669637378
кто то забивает на тренировке, а кто то на ЧМ
Ответить
Zubo
1669637735
Вот в этом то всё и дело что в Самаре
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ААМ
1669638003
Хвастун и хам.
Ответить
Эном айс
1669639058
Когда брекеты в корне меняют твою жизнь и сознание...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1669646512
... и позавчера во сне. )
Ответить
Garrincha58
1669649108
SWEET PIGLET DREAMS We don’t really watch television.
Ответить
Fialet
1669649322
Соболев конечно дебил, но и репортёр урод моральный.
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neveldomha
1669662247
Все таки Барри отоварил его по яицам, и мозг у соболя отключился.
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