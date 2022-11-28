Соболев – о голе Ришарлисона ножницами на ЧМ-2022: «Я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ЧМ-2022.
— Смотрите чемпионат мира?
— Пару матчей. Дания — Франция, например.
— Бразилия — Сербия?
— Обзор. Гол Ришарлисона. Хороший гол.
— Такие только Джикия забивает в сборной.
— И я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке такой забил — после подачи с фланга.
— Какие впечатления от ЧМ? Чужой праздник?
— Честно, не хочу смотреть. Понятно, это праздник для всего мира. Но обидно, что все сборные играют. Обидно в первую очередь за это.
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Источник: «РБ Спорт»