Соболев – о голе Ришарлисона ножницами на ЧМ-2022: «Я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ЧМ-2022.

— Смотрите чемпионат мира?

— Пару матчей. Дания — Франция, например.

— Бразилия — Сербия?

— Обзор. Гол Ришарлисона. Хороший гол.

— Такие только Джикия забивает в сборной.

— И я в Самаре такой забивал. И вчера на тренировке такой забил — после подачи с фланга.

— Какие впечатления от ЧМ? Чужой праздник?

— Честно, не хочу смотреть. Понятно, это праздник для всего мира. Но обидно, что все сборные играют. Обидно в первую очередь за это.

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