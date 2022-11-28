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  • В «Матч ТВ» прокомментировали обвинения в показе игр сборной России без разрешения правообладателя

В «Матч ТВ» прокомментировали обвинения в показе игр сборной России без разрешения правообладателя

28 ноября 2022, 12:59
4

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отреагировал на новость о конфликте канала с компанией «Телеспорт».

  • Сообщалось, что «Матч ТВ» показал игры сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя.
  • Потери оценили в 1,5-2 миллиона евро.

«В связи с любопытной заметкой, появившейся сегодня на сайте газеты «Ведомости», считаю необходимым дать полный комментарий относительно претензий в адрес «Матч ТВ».

Прежде всего, мы крайне удивлены высказываниями наших коллег, которые вышли за пределы деловой переписки.

Также считаю принципиально важным напомнить, что «Матч» – это федеральный спортивный телеканал, многолетний надежный партнeр международных и российских лиг, организаций и федераций. Мы дорожим нашей деловой репутацией на рынке, сложившейся за годы работы.

Согласно документам, которые имеются в наличии у нашего телеканала, исключительные права на освещение футбольных матчей сборной России с командами Узбекистана и Таджикистана, принадлежат другому лицу.

Данные права не были переданы правообладателем в пользование УЕФА, а как следствие, не включены в пакет прав на матчи сборной России по футболу, принадлежащей компании «Телеспорт-Груп».

«Матч ТВ» (ООО «НСТ») на законных основаниях приобрел у правообладателя права на осуществление телепоказа указанных матчей на территории России.

Никогда ранее мы не показывали – и не будем показывать в дальнейшем – события, на которые у нас нет официально оформленных прав. Это не наш стиль работы», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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acor94
1669630012
Короче ******* всех серыми схемами.
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моэм
1669630522
Ну хоть что то есть для обсуждения "футбола" ....сами то матчи и того не стоят.
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NewLife
1669633079
Я не въехал в эту пургу, для срач тв у меня IQ слабоват.
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AtticusFinch1
1669634124
Учитывая руководство срач тв,их программу,поливание грязью остальных,отсутствие профессионализма и адекватности ведущих... можно смело заявить -Вы и тут обосрались
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