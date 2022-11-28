Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Матч ТВ» прокомментировали обвинения в показе игр сборной России без разрешения правообладателя

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отреагировал на новость о конфликте канала с компанией «Телеспорт».

    • Сообщалось, что «Матч ТВ» показал игры сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя.
    • Потери оценили в 1,5-2 миллиона евро.

    «В связи с любопытной заметкой, появившейся сегодня на сайте газеты «Ведомости», считаю необходимым дать полный комментарий относительно претензий в адрес «Матч ТВ».

    Прежде всего, мы крайне удивлены высказываниями наших коллег, которые вышли за пределы деловой переписки.

    Также считаю принципиально важным напомнить, что «Матч» – это федеральный спортивный телеканал, многолетний надежный партнeр международных и российских лиг, организаций и федераций. Мы дорожим нашей деловой репутацией на рынке, сложившейся за годы работы.

    Согласно документам, которые имеются в наличии у нашего телеканала, исключительные права на освещение футбольных матчей сборной России с командами Узбекистана и Таджикистана, принадлежат другому лицу.

    Данные права не были переданы правообладателем в пользование УЕФА, а как следствие, не включены в пакет прав на матчи сборной России по футболу, принадлежащей компании «Телеспорт-Груп».

    «Матч ТВ» (ООО «НСТ») на законных основаниях приобрел у правообладателя права на осуществление телепоказа указанных матчей на территории России.

    Никогда ранее мы не показывали – и не будем показывать в дальнейшем – события, на которые у нас нет официально оформленных прав. Это не наш стиль работы», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карпин: «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан?»
    Карпин двумя словами ответил на вопрос о шансах России побороться за путeвку на ЧМ-2026 5
    «Это неизбежно». Джикия – о переходе российского футбола в Азию 8
    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16356

      NewLife 11 минут назад

      Я не въехал в эту пургу, для срач тв у меня IQ слабоват.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2158

      моэм 54 минуты назад

      Ну хоть что то есть для обсуждения "футбола" ....сами то матчи и того не стоят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18169

      Cleaner 57 минут назад

      2 миллиона евро??? Да столько за финальный матч Чемпионата Мира не просят. Проверить бы уполномоченным органам эту «Телеспорт-Груп». Много интересного там вылезет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3350

      acor94 1 час назад

      Короче ******* всех серыми схемами.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11