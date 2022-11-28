Представитель Месси отреагировал на новость о переговорах с «Интер Майами»

Марсело Мендес, представитель нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, прокомментировал информацию, что аргентинец близок к договоренности с «Интером» из Майами.

«Это ложь. Фейковые новости. Никаких переговоров о переходе Лионеля в «Интер Майами» в следующем сезоне не ведeтся», – сказал Мендес.

Вернуть Месси хочет «Барселона».

В 19 матчах сезона за «ПСЖ» у форварда 12 голов, 14 ассистов.

Сейчас он выступает за Аргентину на ЧМ-2022.

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