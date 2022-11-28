Дюков: «Отстранение России – политическое решение. Я летал в Катар, чтобы обсудить наше возвращение»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем визите в Катар и перспективах возвращения российских команд в международные турниры.

«Были ли консультации в Катаре о возможном возвращении сборной России в отборочные турниры? Я для этого туда и полетел.

Кстати, я не был в составе российской делегации – как писали многие. Я летал в Катар по приглашению ФИФА: был на матче открытия, но главной целью было встретиться с руководителями национальных ассоциаций и международными футбольными федерациями.

Поэтому возвращение наших сборных и участие в официальных матчах было одним из вопросов, которые я обсуждал.

Стали ли более охотно защищать нас люди в суде? Что касается поддержки наших в CAS со стороны юристов, то с этим проблем нет.

На нашей стороне работают квалифицированные юристы. Они проделали хорошую работу. Мы с вами понимаем, что то решение, которое было принято, это политическое решение.

Что ещe может помочь нашему футболу вернуться в официальные соревнования? Какие-то решения со стороны МОК, как и решения со стороны других спортивных федераций.

Если эти решения будут приняты, то Европейская футбольная федерация учтeт эти решения», – заявил Дюков.

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