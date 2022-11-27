Дюков: «Есть шанс, что Россию допустят к отбору Евро-2024»

Президент РФС Александр Дюков не исключает, что Россия сыграет в отборе к Евро-2024.
«Теоретически у нас есть шанс принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы. Но этот шанс больше теоретический», – сказал Дюков.
- Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
- На прошлом Евро-2020 Россия не вышла из группы.
- Сборная СССР в 1960 году выиграла 1-й Евро в истории.
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Источник: телеграм-канал Василия Конова