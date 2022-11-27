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    Дюков: «Есть шанс, что Россию допустят к отбору Евро-2024»

    Президент РФС Александр Дюков не исключает, что Россия сыграет в отборе к Евро-2024.

    «Теоретически у нас есть шанс принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы. Но этот шанс больше теоретический», – сказал Дюков.

    • Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • На прошлом Евро-2020 Россия не вышла из группы.
    • Сборная СССР в 1960 году выиграла 1-й Евро в истории.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +611

      Sanches65 18 минут назад

      Наверное сегодня посмотрели матч зенит Спартак, и увидели как тут весело, не сравнить с ЧМ.

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