Дюков: «Есть шанс, что Россию допустят к отбору Евро-2024»

Президент РФС Александр Дюков не исключает, что Россия сыграет в отборе к Евро-2024.

«Теоретически у нас есть шанс принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы. Но этот шанс больше теоретический», – сказал Дюков.

Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

На прошлом Евро-2020 Россия не вышла из группы.

Сборная СССР в 1960 году выиграла 1-й Евро в истории.

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