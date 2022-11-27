Агент Николича с юмором прокомментировал новость о переговорах тренера с «Рубином»

Агент Деян Йоксимович прокомментировал информацию о переговорах своего клиента Марко Николича с «Рубином».

«Рубин» общался с Николичем по поводу возможного назначения на пост главного тренера? Первый раз слышу об этом.

Журналистам просто скучно. Зима начинается, меньше гуляют, вот и выдумывают подобные вещи», — заявил агент.

В ноябре «Рубин» покинул Леонид Слуцкий.

Команда выступает в Первой лиге.

«Рубин» занимает в таблице 3-е место.

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