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    Агент Николича с юмором прокомментировал новость о переговорах тренера с «Рубином»

    Агент Деян Йоксимович прокомментировал информацию о переговорах своего клиента Марко Николича с «Рубином».

    «Рубин» общался с Николичем по поводу возможного назначения на пост главного тренера? Первый раз слышу об этом.

    Журналистам просто скучно. Зима начинается, меньше гуляют, вот и выдумывают подобные вещи», — заявил агент.

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    Источник: Sport24

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