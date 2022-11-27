Колосков: «Переход России в Азию – это утка. Ни о каком переходе не может быть речи»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отверг переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это какая-то утка, запущенная непонятно кем. Решение о переходе в другую конфедерацию принимает конференция Российского футбольного союза. Один человек такое принять не может. Конференция не проводилась, поэтому ни о каком переходе речи сейчас не может быть», – сказал Колосков.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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