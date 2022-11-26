Аргентина – Мексика: команда Месси вылетит с ЧМ-2022, если проиграет

В 22:00 по Москве Аргентина и Мексика сыграют во втором туре чемпионата мира-2022.

Для Аргентины поражение будет означать досрочный вылет из турнира. Это стало ясно после победы Польши над Саудовской Аравией (2:0).

Аргентина не побеждала на ЧМ с 1986 года.

Мексика в 1-м туре сыграла вничью с Польшей (0:0).

Аргентина на старте ЧМ-2022 уступила Саудовской Аравии (1:2).

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