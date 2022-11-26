«Это ошибка, я просто поражен». Экс-судья АПЛ уверен, что пенальти на Роналду не было

Бывший арбитр АПЛ Майк Дин прокомментировал эпизод с пенальти матче 1-го тура ЧМ-2022 между сборными Португалии и Ганы.

Пенальти заработал Криштиану Роналду.

Забив, он стал первым игроком, которому удалось отличиться на пяти чемпионатах мира.

«Защитник четко играет в мяч, а потом Роналду касается его спины и падает.

Это страшно, я просто поражен. Обычно я на стороне судей, но такое поддержать не могу. Этому нет оправдания. Это ошибка, пенальти следовало отменить.

Это вина не судьи, должен был вмешаться VAR», – сказал Дин.

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