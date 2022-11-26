«Важно показать свои мускулы». Каррера – о матче «Зенит» – «Спартак» в Кубке России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в 6-м туре Кубка России.
«Спартаку» важно показать свои мускулы на домашнем стадионе «Зенита».
В последних матчах они неудачно там выступали. Очень важно победить с точки зрения психологии», – заявил Каррера.
- «Зенит» примет «Спартак» 27 ноября в 16:00 мск.
- В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.
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Источник: Sport24