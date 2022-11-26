Стало известно, почему фанатам в костюмах крестоносцев запретили посещать матчи ЧМ-2022

Прояснилась ситуация с недопуском на игру ЧМ-2022 болельщиков из Англии в кольчуге и с мечами.
Им запретили посещать матчи в костюмах крестоносцев из-за возможного оскорбления мусульман.
«Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительны по отношению к мусульманам», – объяснили в ФИФА.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.
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Источник: The Times