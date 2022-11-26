«Самый оборонительный чемпионат в истории». Тренер Петрович – о ЧМ-2022

Бывший тренер сборных Сербии и Ирака Желько Петрович поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022.

– Это самый скучный чемпионат мира за последние десятилетия?

– Хватает сюрпризов. Турнир показывает, что и Саудовская Аравия с Японией способны демонстрировать отличный футбол. Из топовых команд никто, кроме Бразилии и Франции не произвел реально сильного впечатления. Но все пытаются быть осторожными. На мой взгляд, это самый оборонительный чемпионат мира в истории.

В первом туре большинство хотело не проиграть, но во втором туре будет уже зрелищнее. Удивительно, но больше всех на турнире меня пока впечатлила Канада, хотя в итоге они проиграли. Да, если бы они действовали от обороны, то все равно наверняка уступили бы Бельгии, но зато у всех сейчас перед глазами стоят их атаки. И их будут продвигать, о них будут говорить, потому что они играли в атаку, быстро, с напором. Но давайте посмотрим матчи второго тура и дождемся третьего – там будут голы, обещаю.

Турнир продлится до 18 декабря.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

Хозяева, катарцы, досрочно вылетели из турнира. У них уже нет шансов на плей-офф.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира