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    «Самый оборонительный чемпионат в истории». Тренер Петрович – о ЧМ-2022

    Бывший тренер сборных Сербии и Ирака Желько Петрович поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022.

    – Это самый скучный чемпионат мира за последние десятилетия?

    – Хватает сюрпризов. Турнир показывает, что и Саудовская Аравия с Японией способны демонстрировать отличный футбол. Из топовых команд никто, кроме Бразилии и Франции не произвел реально сильного впечатления. Но все пытаются быть осторожными. На мой взгляд, это самый оборонительный чемпионат мира в истории.

    В первом туре большинство хотело не проиграть, но во втором туре будет уже зрелищнее. Удивительно, но больше всех на турнире меня пока впечатлила Канада, хотя в итоге они проиграли. Да, если бы они действовали от обороны, то все равно наверняка уступили бы Бельгии, но зато у всех сейчас перед глазами стоят их атаки. И их будут продвигать, о них будут говорить, потому что они играли в атаку, быстро, с напором. Но давайте посмотрим матчи второго тура и дождемся третьего – там будут голы, обещаю.

    • Турнир продлится до 18 декабря.
    • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
    • Хозяева, катарцы, досрочно вылетели из турнира. У них уже нет шансов на плей-офф.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17484

      paracetamol 21 минуту назад

      Все гниет и разваливается под давлением пиндосни.

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