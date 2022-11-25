Каррера подвел итоги 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о результатах стартового тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Первый тур чемпионата мира в Катаре показался мне довольно интересным, было много неожиданных результатов.

Конечно, в первую очередь неприятно удивили сборные Аргентины и Германии.

Что касается основного фаворита турнира, то тут, на мой взгляд, без изменений. Для меня главный претендент на чемпионство – Бразилия», – сказал Каррера.

Аргентина уступила Саудовской Аравии – 1:2.

Германия потерпела поражение от Японии – 1:2.

Бразилия победила Сербию – 2:0.

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