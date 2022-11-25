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    Каррера подвел итоги 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о результатах стартового тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    «Первый тур чемпионата мира в Катаре показался мне довольно интересным, было много неожиданных результатов.

    Конечно, в первую очередь неприятно удивили сборные Аргентины и Германии.

    Что касается основного фаворита турнира, то тут, на мой взгляд, без изменений. Для меня главный претендент на чемпионство – Бразилия», – сказал Каррера.

    • Аргентина уступила Саудовской Аравии – 1:2.
    • Германия потерпела поражение от Японии – 1:2.
    • Бразилия победила Сербию – 2:0.

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    Источник: «РБ Спорт»

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