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    Кержаков назвал сборную, которая больше всего удивила его в первом туре ЧМ-2022

    Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков назвал главную неожиданность первого тура группового этапа ЧМ-2022.

    «В первом туре чемпионата мира большего всего удивила, конечно, сборная Саудовской Аравии.

    Что касается главных фаворитов мундиаля, то пока рано об этом говорить. Есть ли сборная, которую я поддерживаю? На чемпионате мира я наблюдаю за командами и тренерской работой во время матчей», – сказал Кержаков.

    • Саудовская Аравия победила Аргентину со счетом 2:1.
    • Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.
    • Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

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    Источник: «РБ Спорт»

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