14.11.2024, четверг, 12:10
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 5 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Австралия
Саудовская Аравия
Австралия
3-2-3-1-1
18
Гаучи
6
Гериа
19
Суттар
21
Берджесс
5
Бос
3
Миллер
13
О'Нил
22
Ирвин
14
МакГри
10
Хрустич
15
Дюк
3-3-1-1-2
22
Аль-Кассар
13
аш-Шахрани
5
Тамбакти
5
аль-Булеахи
12
Абдулхамид
10
Аль-Гамди
6
Аль-Давсари
10
Аль-Джувейр
8
Аль-Сахафи
9
Аль-Бурайкан
11
Аль-Шехри
5
Бос
16
Бехич
16
Бехич
5
Бос
10
Хрустич
10
Велупиллай
10
Велупиллай
10
Хрустич
Велупиллай
5
5
Велупиллай
13
О'Нил
9
Йенги
9
Йенги
13
О'Нил
15
Дюк
11
Боррелло
11
Боррелло
15
Дюк
8
Аль-Сахафи
3
Аль-Салули
3
Аль-Салули
8
Аль-Сахафи
10
Аль-Гамди
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
10
Аль-Гамди
10
Аль-Джувейр
15
аль-Хаибари
15
аль-Хаибари
10
Аль-Джувейр
11
Аль-Шехри
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
11
Аль-Шехри
Остались в запасе
Австралия
Саудовская Аравия
1
Мэтью Райан
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
7
Патрик Язбек
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Али Ладжами
ЦЗ
7
A. Fallatah
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
19
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Мэтью Райан
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
7
Патрик Язбек
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
12
Пол Иццо
ЦФ
Остались в запасе
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Али Ладжами
ЦЗ
7
A. Fallatah
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
19
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Австралия - Саудовская Аравия
2
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
8
Офсайды
7
5
Количество передач
358
491
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Австралия» против «Саудовской Аравии», 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 12:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Австралия» – «Саудовская Аравия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»