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  • «Австралия» – «Саудовская Аравия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

«Австралия» – «Саудовская Аравия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

14 ноября 2024, 11:00
Австралия
14.11.2024, четверг, 12:10
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 5 тур
0 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
18
Джо Гаучи
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
6
Джейсон Гериа
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
13
Эйден О'Нил
ЦП
22
Джексон Ирвин
(К) ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
(К) ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
8
Марван Аль-Сахафи
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
10
Нишан Велупиллай
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
5
Anthony Caceres
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
12
Пол Иццо
ЦФ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
Саудовская Аравия
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
5
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
19
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
A. Fallatah
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
20
Абдулла Радиф
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-2-3-1-1
18
Гаучи
6
Гериа
19
Суттар
21
Берджесс
5
Бос
3
Миллер
13
О'Нил
22
Ирвин
14
МакГри
10
Хрустич
15
Дюк
3-3-1-1-2
22
Аль-Кассар
13
аш-Шахрани
5
Тамбакти
5
аль-Булеахи
12
Абдулхамид
10
Аль-Гамди
6
Аль-Давсари
10
Аль-Джувейр
8
Аль-Сахафи
9
Аль-Бурайкан
11
Аль-Шехри
5
Бос
16
Бехич
16
Бехич
5
Бос
10
Хрустич
10
Велупиллай
10
Велупиллай
10
Хрустич
Велупиллай
5
5
Велупиллай
13
О'Нил
9
Йенги
9
Йенги
13
О'Нил
15
Дюк
11
Боррелло
11
Боррелло
15
Дюк
8
Аль-Сахафи
3
Аль-Салули
3
Аль-Салули
8
Аль-Сахафи
10
Аль-Гамди
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
10
Аль-Гамди
10
Аль-Джувейр
15
аль-Хаибари
15
аль-Хаибари
10
Аль-Джувейр
11
Аль-Шехри
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
11
Аль-Шехри
Остались в запасе
Австралия
Саудовская Аравия
1
Мэтью Райан
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
7
Патрик Язбек
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Али Ладжами
ЦЗ
7
A. Fallatah
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
19
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Мэтью Райан
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
7
Патрик Язбек
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
12
Пол Иццо
ЦФ
Остались в запасе
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
5
Али Ладжами
ЦЗ
7
A. Fallatah
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
19
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Австралия - Саудовская Аравия
2
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
8
Офсайды
7
5
Количество передач
358
491
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Австралия» против «Саудовской Аравии», 3 этап отборочных матчей к ЧМ. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 12:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Австралия»«Саудовская Аравия»

«Австралия» – «Саудовская Аравия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Саудовская Аравия Австралия
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