«Слишком мало сплю и слишком мало сил». Журавель рассказал о состоянии. Он планирует посетить все матчи ЧМ-2022

Корреспондент и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о ходе своего челленджа – он планирует посетить все игры ЧМ-2022.

Как сообщалось, ранее в истории чемпионатов мира не было людей, которые посетили бы все матчи турнира.

— Со вчерашнего дня я научился правильно определять стадион, на который я еду. Вчера, когда ехал на матч Бельгии с Канадой, перепутал арены. Был запас по времени — и выяснилось, что в Катаре можно за 45 минут проехать три стадиона. То есть я всe равно успел вовремя. Это для меня пока главный шок.

— Вы различаете, что вообще происходит вокруг?

— Не спрашивайте меня, какой сейчас день недели. Я узнаю, на какой матч еду, только когда приближаюсь к стадиону. Стараюсь не забивать голову лишней информацией, потому что слишком мало сплю и слишком мало сил осталось.

— Планирование провалилось?

— Я понял, что расписывать ничего не надо. Какие‑то бумажки писать — это вообще лишнее. В Катаре ты можешь по своей дурости приехать не на тот стадион, могут перекрыть дорогу по здешней дурости… Надо жить этой минутой!

— С какими ещe трудностями столкнулись?

— С тем, что за день я прохожу километров 13 пешком. Я выхожу из машины, на которой меня подвозит оператор — и после этого прохожу все эти стадионные зоны отчуждения… Уже задолбался, честно говоря! Ты ведь идeшь не по городу, не любуешься архитектурой — ты идeшь по пустыне.

— Чем питаетесь?

— Беру в супермаркете фрукты и батончики на целый день. У меня ритуал: в половине одиннадцатого я захожу в магазин, меня там все уже знают, знают, что я собираюсь посетить все матчи. Покупаю банан, яблоко, батончики — и еду с этим на стадион. По ходу матча у меня нет времени поесть — приходится перекусывать на бегу.

— Сколько спите?

— Засыпаю в четыре, потому что в это время заканчиваю монтаж. Просыпаюсь в восемь, до будильника, который заведeн на девять с копейками. То есть я недосыпаю час и не знаю, почему. Как себя чувствую? Вроде пока нормально, но есть опасения, что батарейка может кончиться. Я хочу доспать этот час, у меня есть время, но я его не использую — просыпаюсь и не могу заснуть.

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