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    Комментатор «Матч ТВ» Журавель первым в истории посетит все матчи чемпионата мира

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

    «Тимура Журавеля ждeт горячий месяц: он первым в истории посетит все игры ЧМ по футболу!

    64 матча. Часть из них пройдет одновременно. Это настоящий вызов.

    «Здесь был Тимур» – так называется проект, за которым вместе с тобой будем каждый день следить в эфире Матч ТВ и соцсетях», – сообщает «Матч ТВ».

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре..
    • Максимальное расстояние между стадионами – 70 километров.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24739

      bset 1 час назад

      "Часть из них пройдет одновременно" - какое-то дрочево. Он работать едет или покататься, чтобы везде отметиться?

      1
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      Рейтинг: +8228

      vladik12 > bset 1 час назад

      Да, стоит задача установить мировой рекорд. Никто раньше не посещал все матчи одного ЧМ.

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