Комментатор «Матч ТВ» Журавель первым в истории посетит все матчи чемпионата мира

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
«Тимура Журавеля ждeт горячий месяц: он первым в истории посетит все игры ЧМ по футболу!
64 матча. Часть из них пройдет одновременно. Это настоящий вызов.
«Здесь был Тимур» – так называется проект, за которым вместе с тобой будем каждый день следить в эфире Матч ТВ и соцсетях», – сообщает «Матч ТВ».
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре..
- Максимальное расстояние между стадионами – 70 километров.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»