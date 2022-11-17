Комментатор «Матч ТВ» Журавель первым в истории посетит все матчи чемпионата мира

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

«Тимура Журавеля ждeт горячий месяц: он первым в истории посетит все игры ЧМ по футболу!

64 матча. Часть из них пройдет одновременно. Это настоящий вызов.

«Здесь был Тимур» – так называется проект, за которым вместе с тобой будем каждый день следить в эфире Матч ТВ и соцсетях», – сообщает «Матч ТВ».

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре..

Максимальное расстояние между стадионами – 70 километров.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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