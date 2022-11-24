Ондуа рассказал, интересуются ли им клубы РПЛ

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал об интересе от российских клубов.

«Из России был интерес от больших клубов, но пока все мои мысли на чемпионате мира. После этого посмотрим.

Мечта любого футболиста – играть в большом статусном клубе. Для этого нужно работать, работать. Пахать, как у нас говорят! Я буду этим заниматься. Посмотрим, как будет после чемпионата мира», — сказал Ондуа.

Ондуа вышел на поле в составе сборной Камеруна в матче с Швейцарией (0:1).

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

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