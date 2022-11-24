Член совета ФИФА считает, что Россия и Катар нечестно получили ЧМ: «Голосование было подтасовано, кто-то заплатил»

Член совета ФИФА Эвелина Кристеллин считает, что России и Катар нечестно получили право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

«В 2010 году было странное двойное голосование по России-2018 и Катару-2022. В том голосовании участвовал только исполнительный комитет, а не все федерации, как это происходило позже.

Голосование было явно подтасовано. Кто-то заплатил за это. Вопрос был лишь в раздаче «конвертов». Никогда больше чемпионат мира не будет отдан такой стране, как Катар», – сказала Эвелина Кристеллин.

Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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