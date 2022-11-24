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    Член совета ФИФА считает, что Россия и Катар нечестно получили ЧМ: «Голосование было подтасовано, кто-то заплатил»

    Член совета ФИФА Эвелина Кристеллин считает, что России и Катар нечестно получили право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

    «В 2010 году было странное двойное голосование по России-2018 и Катару-2022. В том голосовании участвовал только исполнительный комитет, а не все федерации, как это происходило позже.

    Голосование было явно подтасовано. Кто-то заплатил за это. Вопрос был лишь в раздаче «конвертов». Никогда больше чемпионат мира не будет отдан такой стране, как Катар», – сказала Эвелина Кристеллин.

    • Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12212

      Алексей З 44 секунды назад

      Поезд ушёл.
      Все всё понимают.

      0
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      Рейтинг: +7657

      Томик 28 минут назад

      Они же постоянно платят. Поэтому и уверены, что и другие тоже. А вот деньги Катара и России брать нельзя. Это же не демократические деньги.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +932

      matvei_72 30 минут назад

      серьезные обвинения должны быть подкреплены серьезными доказательствами , а иначе это болтовня которая должна быть наказана...

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      Рейтинг: +29

      egraf 33 минуты назад

      А что, в Катаре не люди живут? Или быть хозяевами чм могут быть только "демократические " страны?

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