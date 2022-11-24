«Ростову» запретили регистрировать новичков из-за долгов

Палата РФС по разрешению споров запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов.
«Удовлетворить заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объeме.
Обязать клуб выплатить посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.
Применить к ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
Данный запрет вступает в силу с даты вынесения настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением», – сообщает пресс-служба РФС.
- «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 35 очков в 17 турах.
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