«Ростову» запретили регистрировать новичков из-за долгов

Палата РФС по разрешению споров запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов.

«Удовлетворить заявление посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объeме.

Обязать клуб выплатить посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.

Применить к ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Данный запрет вступает в силу с даты вынесения настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением», – сообщает пресс-служба РФС.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Команда набрала 35 очков в 17 турах.

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