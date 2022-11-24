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    Президент «Баварии» назвал Инфантино катастрофой для мирового футбола

    Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино и немецкий футбольный союз за позицию по повязке One Love.

    • ФИФА запретила сборным носить повязку One Love на ЧМ-2022.
    • Капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на матч против Японии без повязки One Love.
    • Немцы прикрыли рты руками на фото перед матчем с Японией.

    «Союз обещал пойти до конца, но не сделал этого. Им не хватило смелости. А это было необходимо, потому что Джанни Инфантино – ужасная катастрофа для мирового футбола. Нужно было показать ему, что он заходит слишком далеко», – сказал Хенесс.

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    Источник: Bild

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +333

      Мася_1989 34 минуты назад

      Это вы со своей пропагандой заходите слишком далеко... Чпокайтесь у себя, а туда куда не просят не лезте своими педо-ручками.

      1
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      Рейтинг: +171

      dragoff 34 минуты назад

      Это заднеприводное сообщество - катастрофа для человечества! Содом и Гоморра, конец это гейропейской цивилизации придет - неминуемо

      1
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      Рейтинг: +23569

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Создаётся впечатление, что в Германии каждый второй заднеприводной, с ума посходили с этими повязками.

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