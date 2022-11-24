Президент «Баварии» назвал Инфантино катастрофой для мирового футбола

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино и немецкий футбольный союз за позицию по повязке One Love.

ФИФА запретила сборным носить повязку One Love на ЧМ-2022.

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на матч против Японии без повязки One Love.

Немцы прикрыли рты руками на фото перед матчем с Японией.

«Союз обещал пойти до конца, но не сделал этого. Им не хватило смелости. А это было необходимо, потому что Джанни Инфантино – ужасная катастрофа для мирового футбола. Нужно было показать ему, что он заходит слишком далеко», – сказал Хенесс.

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