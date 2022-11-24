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  • Президент «Баварии» назвал Инфантино катастрофой для мирового футбола

Президент «Баварии» назвал Инфантино катастрофой для мирового футбола

24 ноября 2022, 12:11
6

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино и немецкий футбольный союз за позицию по повязке One Love.

  • ФИФА запретила сборным носить повязку One Love на ЧМ-2022.
  • Капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на матч против Японии без повязки One Love.
  • Немцы прикрыли рты руками на фото перед матчем с Японией.

«Союз обещал пойти до конца, но не сделал этого. Им не хватило смелости. А это было необходимо, потому что Джанни Инфантино – ужасная катастрофа для мирового футбола. Нужно было показать ему, что он заходит слишком далеко», – сказал Хенесс.

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Источник: Bild
Чемпионат мира Германия Инфантино Джанни
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1669281540
Создаётся впечатление, что в Германии каждый второй заднеприводной, с ума посходили с этими повязками.
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Мася_1989
1669281907
Это вы со своей пропагандой заходите слишком далеко... Чпокайтесь у себя, а туда куда не просят не лезте своими педо-ручками.
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acor94
1669284387
Ох как они из-за пива то все разозлились...
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mihail200606
1669285072
Ну покажи... из-за пива бы лучше повозмущались..
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"supermax"
1669285452
нужно вам показать, что вы заходите далеко со воим уставом в чужой монастырь... что (б)лять с немцами творится
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Давид59
1669289157
Не поленился, показал первоисточник человеку, понимающему немецкий. Итак, Хёнес критиковал Инфантино за то, что тот не показал "кто в доме хозяин". Причём, для этого у него было предостаточно времени. А по поводу не разрешённых повязок, он критиковал немецкий футбольный союз, который должен был предложить футболистам сопротивляться, то есть не закрывать рот, а одеть повязки. Всем удачи.
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