3 из 4 последних матчей ЧМ-2022 завершились со счетом 0:0

Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

Три из четырех последних матчей на турнире завершились со счетом 0:0.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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