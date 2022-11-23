3 из 4 последних матчей ЧМ-2022 завершились со счетом 0:0

Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.
Три из четырех последних матчей на турнире завершились со счетом 0:0.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.
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Источник: Бомбардир.ру