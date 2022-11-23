Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    3 из 4 последних матчей ЧМ-2022 завершились со счетом 0:0

    Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

    Три из четырех последних матчей на турнире завершились со счетом 0:0.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Подробности матча Хорватия – Марокко

    Расписание матчей на чемпионата мира на 23 ноября

    Стартовые составы матча Германия – Япония

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    ЧМ-2022. Хорватия сыграла вничью с Марокко, зенитовец Ловрен провел полный матч 5
    Модрич – первый игрок в истории, сыгравший и на ЧМ, и на Евро в трех разных десятилетиях
    Марокко – Хорватия: стартовые составы на матч ЧМ-2022 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18001

      Cleaner 13 минут назад

      И вроде стараются команды на ЧМ, а счет как в играх Торпедо-Химки...(

      Будем сегодня смотреть Кубок России, там пока интереснее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8315

      vladik12 27 минут назад

      Этот ЧМ сломался. Несите новый.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11