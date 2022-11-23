Трудно сказать по какой причине хорваты не показали яркой игры. В их действиях просматривалась какая то усталость. С такой игрой им трудно будет выйти из группы. А марокканцы молодцы ни в чем не уступали хорватам.
Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
В составе хорватской команды полный матч провел защитник «Зенита» Деян Ловрен. Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич был заменен в перерыве.
Чемпионат мира. 1-й тур. Группа F
Марокко – Хорватия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира