Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

В составе хорватской команды полный матч провел защитник «Зенита» Деян Ловрен. Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич был заменен в перерыве.

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа F

Марокко – Хорватия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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