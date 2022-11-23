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    ЧМ-2022. Хорватия сыграла вничью с Марокко, зенитовец Ловрен провел полный матч

    Сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    В составе хорватской команды полный матч провел защитник «Зенита» Деян Ловрен. Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич был заменен в перерыве.

    Чемпионат мира. 1-й тур. Группа F

    Марокко – Хорватия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +98972

      zigbert 9 минут назад

      Трудно сказать по какой причине хорваты не показали яркой игры. В их действиях просматривалась какая то усталость. С такой игрой им трудно будет выйти из группы. А марокканцы молодцы ни в чем не уступали хорватам.

      1
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      Рейтинг: +12189

      Алексей З 31 минуту назад

      Очередное г на этом мундиале.

      2
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      Рейтинг: +1495

      aubergine 32 минуты назад

      Я окончательно понял, что конкурс прогнозов это явно не моё. В связи с этим хочу поблагодарить сборные Хорватии, Аргентины и Дании. Уверен, что в ближайшее время список "благодарностей" станет заметно больше)

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      Рейтинг: +26941

      JTherry 33 минуты назад

      Хорватия на бумаге фаворит, а на полях Катара - пока не показывает ровным счетом ничего, с такой игрой могут из группы не выйти...

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      Рейтинг: +8315

      vladik12 38 минут назад

      Игра была равна, играли два...

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      Рейтинг: +6261

      Красногорск_Фан 39 минут назад

      Еще одна африканская сборная (живущая относительно по соседству с Катаром) на равных сыграла с блеклой европейской, на бумаге записанной в фавориты. Только Франция выделятся на общем фоне. Проведение ЧМ на разных территориях кажется очень оправданным. Раскрываются все в определенных условиях

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