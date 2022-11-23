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    Самедов считает, что Хорватии сильно повезло победить Россию в 1/4 финала ЧМ-2022

    Экс-игрок сборной России прокомментировал ничью в матче Марокко – Хорватия (0:0) на ЧМ-2022.

    «Мне очень понравилась сборная Марокко. Даже не знаю, кто из них должен был быть фаворитом сегодня. Они играли получше хорватов. Думаю, что у марокканцев есть все шансы на выход из группы!

    Сможет ли сборная Хорватии повторить свой успех прошлого мундиаля? Если честно, я не думаю. Наверное, не смогут. У них хорошая боевая команда, множество классных умных футболистов, но сейчас идeт смена поколения. Многие игроки за четыре года сбавили.

    На чемпионате мира в России им всe-таки очень сильно повезло, в том числе и в той самой серии пенальти с нами», — сказал Самедов.

    • Хорватия на ЧМ-2018 дошла до финала, где проиграла Франции.
    • В 1/4 финала хорваты победили сборную России в серии пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103

      Клаус 22 минуты назад

      Если бы Смолов не пижонил и вместо бразильца пробил бы сам Игорь, то может и выиграли бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Однажды > Клаус 20 минут назад

      Если бы, да кабы . Поезд ушел.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Однажды 40 минут назад

      Заголовок поменяйте.Сейчас там ---"Самедов считает, что Хорватии сильно повезло победить Россию в 1/4 финала ЧМ-2022."

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