Глушаков: «Если не побеждаем Таджикистан и Узбекистан, надо поковыряться в нашем футболе»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил нулевые ничьи команды с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Много было дебютантов и тех, кто вызывался редко. Надо доставать из себя все ресурсы и выигрывать, даже через не хочу. Сборные Таджикистана и Узбекистана — молодцы, они бились, зарабатывали какие-то очки. Но при всeм уважении к ним если мы такой страной, как Россия, не обыгрываем эти команды, то нам надо поковыряться в российском футболе и чуть-чуть сделать уклон в другое место», – сказал Глушаков.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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