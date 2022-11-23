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    Месси назвал «серьезную ошибку» Аргентины в матче с Саудовской Аравией

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался после поражения от Саудовской Аравии (1:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    «Мы хорошо знали, как играет соперник, но мы торопились на поле, поэтому не чувствовали себя комфортно. Мы очень быстро забили, а потом были моменты с отмененными голами. В тот момент мы подумали, что у нас еще будет много подобных ситуаций. Это была серьезная ошибка.

    Далее мы играли однообразно, не всегда меняли фланг, когда это было нужно. Не двигали мяч достаточно эффективно. Очень много было офсайдов. Это тоже заслуга Саудовской Аравии.

    После двух пропущенных голов мы стали играть отчаянно, что привело к ошибкам», – сказал Месси.

    • Саудовцы лидируют в группе.
    • В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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    Источник: Ole

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