«Венеция» не будет подписывать Дзюбу

«Венеция» не интересуется российским нападающим Артемом Дзюбой.
Пресс-служба итальянского клуба опровергла слухи о возможном подписании 34-летнего футболиста в январе.
Согласно регламенту, команды из Серии Б не могут заявлять игроков без паспорта страны из Шенгенской зоны, если они приезжают напрямую из-за границы.
- Дзюба 2 недели назад расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
- В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина» и «Торпедо».
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Источник: «Спорт-Экспресс»