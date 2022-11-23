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    «Венеция» не будет подписывать Дзюбу

    «Венеция» не интересуется российским нападающим Артемом Дзюбой.

    Пресс-служба итальянского клуба опровергла слухи о возможном подписании 34-летнего футболиста в январе.

    Согласно регламенту, команды из Серии Б не могут заявлять игроков без паспорта страны из Шенгенской зоны, если они приезжают напрямую из-за границы.

    • Дзюба 2 недели назад расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина» и «Торпедо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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