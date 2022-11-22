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    Месси – 1-й футболист в истории с голевыми действиями на 5 ЧМ подряд

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

    Он реализовал пенальти на десятой минуте.

    В активе форварда «ПСЖ» есть результативные действия на всех пяти чемпионатах мира, в которых он участвовал (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

    Месси – первый футболист в истории турнира, которому удалась такая серия.

    • ЧМ-2006 – 1+1 в 3 матчах;
    • ЧМ-2010 – 0+1 в 5 матчах;
    • ЧМ-2014 – 4+1 в 7 матчах;
    • ЧМ-2018 – 1+2 в 4 матчах;
    • ЧМ-2022 – 1+0 в 1 матче.

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    Источник: «Бомбардир»

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