Месси – 1-й футболист в истории с голевыми действиями на 5 ЧМ подряд

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

Он реализовал пенальти на десятой минуте.

В активе форварда «ПСЖ» есть результативные действия на всех пяти чемпионатах мира, в которых он участвовал (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Месси – первый футболист в истории турнира, которому удалась такая серия.

ЧМ-2006 – 1+1 в 3 матчах;

ЧМ-2010 – 0+1 в 5 матчах;

ЧМ-2014 – 4+1 в 7 матчах;

ЧМ-2018 – 1+2 в 4 матчах;

ЧМ-2022 – 1+0 в 1 матче.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира