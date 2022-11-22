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    Месси догнал Роналду по голам на чемпионате мира

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

    Он реализовал пенальти на десятой минуте.

    Для 35-летнего нападающего «ПСЖ» это седьмой гол на чемпионате мира. По данному показателю он догнал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

    • Месси – 7 голов и 5 ассистов в 20 играх ЧМ.
    • Роналду – 7 голов и 2 ассиста в 17 играх ЧМ.

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    Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия

    Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия?

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +448

      тёска 42 минуты назад

      Всё с пенальти наверно

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      Рейтинг: +614

      nelez > тёска 10 минут назад

      Пенисси , конечно с пенальти

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