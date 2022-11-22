Месси догнал Роналду по голам на чемпионате мира

Всё с пенальти наверно
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.
Он реализовал пенальти на десятой минуте.
Для 35-летнего нападающего «ПСЖ» это седьмой гол на чемпионате мира. По данному показателю он догнал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
- Месси – 7 голов и 5 ассистов в 20 играх ЧМ.
- Роналду – 7 голов и 2 ассиста в 17 играх ЧМ.
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Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия
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