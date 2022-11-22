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    Глава «Матч ТВ» высмеял 14 добавленных минут к 1-му тайму матча Англия – Иран

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин с юмором отнесся к 14 добавленным минутам к первому тайму матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Ирана (2:1).

    Тащин опубликовал пост, из которого следует, что такое количество добавленного времени влияет на сетку канала.

    • Судья из Бразилии Рафаэль Клаус добавил 14 минут к 1-му тайму.
    • Ко 2-му тайму он добавил 10 минут, но игра затянулась еще на 3 минуты из-за вмешательства VAR.
    • Матч стал самым продолжительным в истории ЧМ.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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