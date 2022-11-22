Глава «Матч ТВ» высмеял 14 добавленных минут к 1-му тайму матча Англия – Иран

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин с юмором отнесся к 14 добавленным минутам к первому тайму матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Ирана (6:2).

Тащин опубликовал пост, из которого следует, что такое количество добавленного времени влияет на сетку канала.

Судья из Бразилии Рафаэль Клаус добавил 14 минут к 1-му тайму.

Ко 2-му тайму он добавил 10 минут, но игра затянулась еще на 3 минуты из-за вмешательства VAR.

Матч стал самым продолжительным в истории ЧМ.

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