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  • Глава «Матч ТВ» высмеял 14 добавленных минут к 1-му тайму матча Англия – Иран

Глава «Матч ТВ» высмеял 14 добавленных минут к 1-му тайму матча Англия – Иран

22 ноября 2022, 06:16
21

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин с юмором отнесся к 14 добавленным минутам к первому тайму матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Ирана (6:2).

Тащин опубликовал пост, из которого следует, что такое количество добавленного времени влияет на сетку канала.

  • Судья из Бразилии Рафаэль Клаус добавил 14 минут к 1-му тайму.
  • Ко 2-му тайму он добавил 10 минут, но игра затянулась еще на 3 минуты из-за вмешательства VAR.
  • Матч стал самым продолжительным в истории ЧМ.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Чемпионат мира Англия Иран
Комментарии (21)
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Амба Нагорск
1669093807
А то, что матч тв начинал иногда показывать матчи например Лиги Чемпионов минуты с 20-й почему-то не высмеял)
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koli4ka
1669098152
а я посмеюсь над счётом 2:1 между Англией и Ираном,что задекларированы в вашем оглавлении,у нас вчера в телевизоре итоговой счёт 6:2 был,при тех же добавленных 14 минутах к 1-му тайму матча
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Старикан
1669099671
Так скоро перейдем как в хоккее: к чистому игровому времени... вот тогда посмеемся....
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Enter2006
1669102155
Рекламу вашу чёртову срезать придётся? Вот и вся постройка сетки вашего недоканала...
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NewLife
1669102461
Футбол самый популярный у народа вид спорта, а ты не понимаешь задачи спортивного канала, существующего на народные деньги, поэтому надень свою сетку себе на жопу и вали к канделаки.
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rash1959
1669102771
Этим мудам со срач тв важна только реклама в ящике, и чтобы всё по сеточке. И ещё сисястых-губастых баб выставить в экран, показать свою тупость. А спортивные новости - если останется время.
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Александр52
1669104979
Видимо есть задание обгадить ЧМ 2022 любыми способами. Что ни день, то очередное словоблудие от комментаторов, восхваление самих себя. Комментаторы к матчам не готовятся, мыслей нет, сплошная желтуха, бредовые рассуждения о дополнительных компенсационных минутах, зато пустынно-костровые посиделки у них мощны.
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