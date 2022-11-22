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    Сборная Нидерландов установила личный рекорд

    Нидерланды победили Сенегал в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 (1:1).

    Нидерландцы впервые в истории сыграли на ноль в четырех матчах ЧМ подряд.

    Последней командой с четырьмя подряд сухими матчами на ЧМ была Испания (2010 год).

    • В следующем туре Нидерланды сыграют с Эквадором.
    • Нидерландцы играют на ЧМ после пропуска турнира 2018 года.
    • В 2014 году команда заняла 3-е место.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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