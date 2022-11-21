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    Роналду: «Португалия – лучшая команда на ЧМ-2022»

    Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду высказался о сборной Португалии.

    «Это амбициозная команда, которая голодна до побед и сосредоточена. Так что я уверен, что мое интервью не повлияет на раздевалку.

    Я считаю, что Португалия — лучшая команда на чемпионате мира. Но мы должны показать это на поле», — сказал Роналду.

    • ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

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    Источник: The Guardian.

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    Сегодня, 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +744

      3meeeD 2 часа назад

      Слишком много громко начал говорить.
      Про МЮ только солидарен с ним, Глейзеры обосрали клуб хуже некуда.

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      Рейтинг: +24749

      bset 2 часа назад

      Что-то с каждым разом все больше слов и все меньше действий. Самого должно мотивировать - надо себя продать подороже. Иначе путь тебе в арабские страны или в США.

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