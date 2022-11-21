Роналду: «Португалия – лучшая команда на ЧМ-2022»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду высказался о сборной Португалии.

«Это амбициозная команда, которая голодна до побед и сосредоточена. Так что я уверен, что мое интервью не повлияет на раздевалку.

Я считаю, что Португалия — лучшая команда на чемпионате мира. Но мы должны показать это на поле», — сказал Роналду.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

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