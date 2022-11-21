Роналду: «Португалия – лучшая команда на ЧМ-2022»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду высказался о сборной Португалии.
«Это амбициозная команда, которая голодна до побед и сосредоточена. Так что я уверен, что мое интервью не повлияет на раздевалку.
Я считаю, что Португалия — лучшая команда на чемпионате мира. Но мы должны показать это на поле», — сказал Роналду.
- ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: The Guardian.