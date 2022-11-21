«Катар не согласился быть исключительным, но бесправным». Терюшков – о правилах на ЧМ-2022

Депутат Госдумы РФ, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высоко оценил позицию правительства Катара в вопросе установки правил во время чемпионата мира.

«ФИФА устанавливает правила проведения чемпионата мира. Страна, принимающая событие, должна послушано им следовать, непрестанно находясь в восторге от любых заскоков только по одной причине – избранности и исключительности страны-хозяйки ЧМ.

А тут мы наблюдаем другую картину мира. Катар не согласился быть исключительным, но бесправным и диктует условия, а ФИФА соглашается.

ЛГБТ-повестка и либеральные ценности не нашли отклика. Пиво и женщины тоже по особому распорядку.

«Ваш чемпионат в моей стране, а моя страна – мои правила», – говорит нам своими действиями Катар. Мы имеем во всем многообразии цивилизационный конфликт между Западом и остальным миром, грозящий тектоническим разломом и в мировом футболе.

Уже нельзя отмахнуться рукой от несговорчивых арабов, теперь они не только оглашают и продавливают свою позицию по всем вопросам мировой политической повестки, но демонстрируют, что так можно.

Скажу больше, так не только можно, но и нужно. России, к моему сожалению, еще только предстоит в вопросах мировой спортивной повестки набраться такой же храбрости, крепости и стойкости духа», – сказал Терюшков.

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