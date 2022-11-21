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    «Катар не согласился быть исключительным, но бесправным». Терюшков – о правилах на ЧМ-2022

    Депутат Госдумы РФ, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высоко оценил позицию правительства Катара в вопросе установки правил во время чемпионата мира.

    «ФИФА устанавливает правила проведения чемпионата мира. Страна, принимающая событие, должна послушано им следовать, непрестанно находясь в восторге от любых заскоков только по одной причине – избранности и исключительности страны-хозяйки ЧМ.

    А тут мы наблюдаем другую картину мира. Катар не согласился быть исключительным, но бесправным и диктует условия, а ФИФА соглашается.

    ЛГБТ-повестка и либеральные ценности не нашли отклика. Пиво и женщины тоже по особому распорядку.

    «Ваш чемпионат в моей стране, а моя страна – мои правила», – говорит нам своими действиями Катар. Мы имеем во всем многообразии цивилизационный конфликт между Западом и остальным миром, грозящий тектоническим разломом и в мировом футболе.

    Уже нельзя отмахнуться рукой от несговорчивых арабов, теперь они не только оглашают и продавливают свою позицию по всем вопросам мировой политической повестки, но демонстрируют, что так можно.

    Скажу больше, так не только можно, но и нужно. России, к моему сожалению, еще только предстоит в вопросах мировой спортивной повестки набраться такой же храбрости, крепости и стойкости духа», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10748

      R_a_i_n 49 минут назад

      Я понимаю только одно, законы чужой страны надо уважать. Было бы странно на ЧМ допустим в Англии видеть как арабы навязывают свои уставы английским джентльменам.

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      Рейтинг: +17910

      Cleaner 51 минуту назад

      Трепло с мандатом.(

      2
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      Рейтинг: +12158

      Алексей З 1 час назад

      Арабы , исламский мир всё это было предсказуемо. Когда ФИФА продал проведение Катару, все уже знали какие издержки будут.
      Терюшков может жопу не рвать , никто не оценит.

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      Рейтинг: +707

      dragoon000320 1 час назад

      бомбардир может хватит цитировать эту м р а з ь?. Все что оно отрыгивает это очередная попытка подлизать своему начальству.

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