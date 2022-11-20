«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в 17-летнем форварде БАТЭ

«Спартак», «Краснодар» и «Крылья Советов» проявляют интерес к 17-летнему форварду БАТЭ Артему Шуманскому.
Самарцы готовы купить Шуманского и оставить в аренде в БАТЭ.
Также купить игрока хочет кипрский «Арис», у которого белорусские тренер и владелец.
- Шуманский стоит 75 тысяч евро.
- В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шуманский провел 22 матча, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- Игрок – воспитанник БАТЭ.
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Источник: телеграм-канал «Ухо»