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    «Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в 17-летнем форварде БАТЭ

    «Спартак», «Краснодар» и «Крылья Советов» проявляют интерес к 17-летнему форварду БАТЭ Артему Шуманскому.

    Самарцы готовы купить Шуманского и оставить в аренде в БАТЭ.

    Также купить игрока хочет кипрский «Арис», у которого белорусские тренер и владелец.

    • Шуманский стоит 75 тысяч евро.
    • В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шуманский провел 22 матча, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
    • Игрок – воспитанник БАТЭ.

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    Источник: телеграм-канал «Ухо»

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