«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в 17-летнем форварде БАТЭ

«Спартак», «Краснодар» и «Крылья Советов» проявляют интерес к 17-летнему форварду БАТЭ Артему Шуманскому.

Самарцы готовы купить Шуманского и оставить в аренде в БАТЭ.

Также купить игрока хочет кипрский «Арис», у которого белорусские тренер и владелец.

Шуманский стоит 75 тысяч евро.

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шуманский провел 22 матча, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

Игрок – воспитанник БАТЭ.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию