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    Мележиков подвел итоги первой части сезона для «Спартака»

    Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков доволен, как команда идет по сезону.

    «Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно. С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника.

    Работа с Гильермо Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне», – сказал Мележиков.

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • В этом году команде осталось провести 2 кубковых матча.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 09:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12129

      Алексей З 2 часа назад

      А уж как мы то рады !!!!
      Абаскаль лучший тренер в РПЛ , в первые пол-года.

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