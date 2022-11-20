Червиченко: «Россию на ЧМ-2022 ждал бы провал»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал пропуск Россией чемпионата мира-2022.

«Очень обидно, что наших ребят нет, но, честно скажу, смотря на матч с Таджикистаном (0:0), мы просто не готовы. Боюсь, что это был бы провал.

Есть надежда на молодежь и на Валерия Карпина. Через пару лет мы, возможно, будем сильны как никогда», – сказал Червиченко.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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