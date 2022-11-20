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    Червиченко: «Россию на ЧМ-2022 ждал бы провал»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал пропуск Россией чемпионата мира-2022.

    «Очень обидно, что наших ребят нет, но, честно скажу, смотря на матч с Таджикистаном (0:0), мы просто не готовы. Боюсь, что это был бы провал.

    Есть надежда на молодежь и на Валерия Карпина. Через пару лет мы, возможно, будем сильны как никогда», — сказал Червиченко.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13957

      playsh 42 минуты назад

      Большой провал,похоже,у тебя в червячной репе...

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      Рейтинг: +16489

      Fusballer 1 час назад

      Россия стала бы чемпионом! А червяк пусть идёт нах!

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