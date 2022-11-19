Камоцци: «Промес может стать лучшим легионером в истории РПЛ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поговорил об уровне форварда команды Квинси Промеса.

«В этом году Квинси Промес показывает великолепный уровень. Безусловно, он сильнейший игрок первой части сезона. Думаю, Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России — статистика говорит сама за себя. Уже в этом сезоне Квинси может обогнать Вагнера и Сердара Азмуна в списке лучших легионеров-бомбардиров в истории РПЛ», — сказал Камоцци.

Промес играет за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

Нидерландец с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

РПЛ возобновится в марте.

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