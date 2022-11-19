Каррера: «Сборные России и Италии вышли бы из группы на ЧМ-2022»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

«Да, конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Мой фаворит – Бразилия.

Я думаю, что сборные России и Италии смогли бы выйти из своих групп, но, к сожалению, это невозможно узнать, потому что мы не можем представить, в какой группе они бы оказались.

Ждем этот праздник футбола», – сказал Каррера.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Сборную России отстранили по решению ФИФА.

Италия не прошла стыки, уступив Северной Македонии (0:1).

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