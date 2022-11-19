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    Каррера: «Сборные России и Италии вышли бы из группы на ЧМ-2022»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

    «Да, конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Мой фаворит – Бразилия.

    Я думаю, что сборные России и Италии смогли бы выйти из своих групп, но, к сожалению, это невозможно узнать, потому что мы не можем представить, в какой группе они бы оказались.

    Ждем этот праздник футбола», – сказал Каррера.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Сборную России отстранили по решению ФИФА.
    • Италия не прошла стыки, уступив Северной Македонии (0:1).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +194

      Romeo 123 32 минуты назад

      Сказал физрук, что то много об жополизе новостей

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      Рейтинг: +5851

      GoldPlayFIFARus9 46 минут назад

      Не знаю на счёт Италии, но наши бы точно не вышли

      0
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      Рейтинг: +674

      Спартач80 47 минут назад

      Надо это было на поле доказывать,а потом себя пяткой в грудь колотить...

      0
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      Рейтинг: +763

      г.Онега 1 час назад

      на примую не смогли выйти на чм )) потом португалии в стыке проиграли,а Россию вообще даже до стыков не допустили, главное что то сказать хорошое вдруг в какой клуб из этих стран позовут

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      Рейтинг: +12107

      Алексей З 1 час назад

      Оставалось совсем пустяк.
      Жоржиньо из двух хотя бы один пенальти забил Швейцарии и вы в Катаре, дома проиграть македонцам...Наверно всё справедливо.
      России предстояло Швецию и Польшу пройти, что судя по ЛН практически невозможно. Конечно сейчас можно рубахи на груди рвать , но матчи с Киргизией и Таджикистаном развеяли все сомнения.
      Будем смотреть и переживать за других.

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      Рейтинг: +763

      г.Онега > Алексей З 1 час назад

      ну там бы били оф матчи может и мотивация была бы у игроков ,хотя думаю швецию не обыграли бы ,если только по пенальти

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      Рейтинг: +12107

      Алексей З > г.Онега 1 час назад

      Хватит уже о мотивации. МАСТЕРСТВО должно быть , всё остальное от лукавого.

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      Рейтинг: +763

      г.Онега > Алексей З 1 час назад

      согласен

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