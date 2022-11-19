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    «Я бы не торопился». Аршавин – о переход РФС в Азиатскую конфедерацию

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что РФС пока не стоит рассматривать вариант с уходом из УЕФА.

    «Нужно ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Я бы не торопился переходить туда. РФС пока рано думать об этом.

    Я считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры», – сказал Аршавин.

    • Российская сборная в этом году проводит товарищеские матчи с соперниками из Азии.
    • Команда уже сыграла с Киргизией (2:1) и Таджикистаном (0:0), в воскресенье – встреча с Узбекистаном.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +379

      Азбука 1 час назад

      Сегодня начинать думать рано, а завтра не будет ли поздно?

      0
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      Рейтинг: +12101

      Алексей З 1 час назад

      "Торопиться не надо , торопиться надо медленно". Классика.

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