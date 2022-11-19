«Я бы не торопился». Аршавин – о переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что РФС пока не стоит рассматривать вариант с уходом из УЕФА.

«Нужно ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Я бы не торопился переходить туда. РФС пока рано думать об этом.

Я считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры», – сказал Аршавин.

Российская сборная в этом году проводит товарищеские матчи с соперниками из Азии.

Команда уже сыграла с Киргизией (2:1) и Таджикистаном (0:0), в воскресенье – встреча с Узбекистаном.

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