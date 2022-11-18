Губерниев отреагировал на запрет продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к проведению зимнего чемпионата мира в Катаре и запрету продажи алкогольного пива на стадионах во время турнира.

«С самого начала идея проведения чемпионата мира в декабре... Я не понимаю, куда смотрел МОК.

Они сейчас просто зароют зимние виды спорта: Кубки мира, например. Да, наших нет, но кто их будет смотреть? Эта идея была странной.

Зависимость спортивных организаций от денег огромная. Люди и компании будут терпеть большие убытки. Но чемпионат проходит в Катаре...

И со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Катар – восточная страна со своим укладом, поэтому болельщики обойдутся без пива», – заявил Губерниев.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию