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    Губерниев отреагировал на запрет продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к проведению зимнего чемпионата мира в Катаре и запрету продажи алкогольного пива на стадионах во время турнира.

    «С самого начала идея проведения чемпионата мира в декабре... Я не понимаю, куда смотрел МОК.

    Они сейчас просто зароют зимние виды спорта: Кубки мира, например. Да, наших нет, но кто их будет смотреть? Эта идея была странной.

    Зависимость спортивных организаций от денег огромная. Люди и компании будут терпеть большие убытки. Но чемпионат проходит в Катаре...

    И со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Катар – восточная страна со своим укладом, поэтому болельщики обойдутся без пива», – заявил Губерниев.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1188

      mama1991 1 час назад

      чм умерли.....

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      Рейтинг: +11240

      alex1951 2 часа назад

      Губу,за его паршивый язык ,никто не тянул....
      У него только одна мысля- шоб обо мне писали или об меня пИсали ....такой вот каламбур)))

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      Рейтинг: +3507

      lordmrv 2 часа назад

      Болельщика так же обойдутся без пива, как Губерниев обходится без мозгов.

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