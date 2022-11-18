Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Президент ФНЛ ответил, возможно ли переименование турнира в «лучшую лигу мира»

    Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о том, что болельщики называют Первую лигу «лучшей лигой мира».

    «Сменить название с Первой лиги на «лучшую лигу мира»? По мне, прикольно, когда это surname [прозвище].

    Сейчас у нас есть название, которое не будет меняться – Первая лига.

    И она будет «лучшей лигой мира», когда станет основным поставщиком игроков для РПЛ.

    Когда у нас будет, как во Франции, где порядка 55-60% своих сделок клубы Лиги 1 проводят именно со Лигой 2», – заявил Измайлов.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Галицкий обращался в ФНЛ по вопросу борьбы с договорными матчами
    Рахмоналиев присоединился к «Рубину»
    Президент ФНЛ рассказал, когда начнется процедура лицензирования для крымских клубов
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11