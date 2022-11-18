Президент ФНЛ ответил, возможно ли переименование турнира в «лучшую лигу мира»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о том, что болельщики называют Первую лигу «лучшей лигой мира».

«Сменить название с Первой лиги на «лучшую лигу мира»? По мне, прикольно, когда это surname [прозвище].

Сейчас у нас есть название, которое не будет меняться – Первая лига.

И она будет «лучшей лигой мира», когда станет основным поставщиком игроков для РПЛ.

Когда у нас будет, как во Франции, где порядка 55-60% своих сделок клубы Лиги 1 проводят именно со Лигой 2», – заявил Измайлов.

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