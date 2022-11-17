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    Роналду ответил, собирается ли он жениться на Джорджине

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, есть ли у него планы официально регистрировать брак с Джорджиной Родригес.

    «Сейчас я об этом не думаю, но в будущем могу представить нашу свадьбу. Этого заслуживаю и я, и она.

    Но на сегодняшний день это не входит в мои планы. В будущем – да, я этого хочу», – заявил португалец.

    • Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
    • У пары 5 детей, в том числе 2 общих.
    • Форвард ранее никогда не был женат.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17820

      Cleaner 12 минут назад

      Поматросит и ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14001

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Это как так гомик может жениться на бабе, максимум выйти замуж

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