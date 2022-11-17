Роналду ответил, собирается ли он жениться на Джорджине

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, есть ли у него планы официально регистрировать брак с Джорджиной Родригес.

«Сейчас я об этом не думаю, но в будущем могу представить нашу свадьбу. Этого заслуживаю и я, и она.

Но на сегодняшний день это не входит в мои планы. В будущем – да, я этого хочу», – заявил португалец.

Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.

У пары 5 детей, в том числе 2 общих.

Форвард ранее никогда не был женат.

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