Роналду ответил, собирается ли он жениться на Джорджине

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, есть ли у него планы официально регистрировать брак с Джорджиной Родригес.
«Сейчас я об этом не думаю, но в будущем могу представить нашу свадьбу. Этого заслуживаю и я, и она.
Но на сегодняшний день это не входит в мои планы. В будущем – да, я этого хочу», – заявил португалец.
- Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
- У пары 5 детей, в том числе 2 общих.
- Форвард ранее никогда не был женат.
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Источник: Manchester Evening News