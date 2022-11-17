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    Агент Захаряна прокомментировал новость, что игрок получит армянский паспорт

    Павел Андреев, агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о будущем своего клиента.

    «Правда ли, что Арсен хочет получить армянский паспорт, чтобы было легче уехать в Европу? Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта.

    Что касается паспорта, честно говоря, мы не разговаривали с ним на эту тему. Я знаю, что его родители – армяне, и, насколько я знаю, он может оформить армянский паспорт.

    Но если это и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу. Повторю, в переговорах ни разу не возникало проблем, связанных с паспортом.

    В любом случае, на мой взгляд, получение паспорта любой страны, в том числе, паспорта Армении, – это осознанный поступок. Очень важный в жизни каждого. Безусловно, это не должно быть осуществлено для какой-то сиюминутной выгоды.

    Информация про перевод денег в армянский банк? Нет, это неправда. Ни в каком виде армянские банки не фигурируют в этой истории», – сказал Андреев.

    • Захарян мог перейти в «Челси» летом, но трансфер сорвался.
    • Переход может состояться зимой.
    • В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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